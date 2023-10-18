華為日前衝破美國封鎖線，用自家晶片成功發表多款旗艦智慧型手機，這讓美國政府相當有感，不敢忽視大陸全力發展半導體的決心，故最新美國政府決議將再出招，將針對大陸先進運算與半導體製造產品出口管制再進一步緊縮，其中包含Nvidia在內的先進AI晶片都將禁止銷往大陸，市場推測，美國這招無疑是要完全扼殺大陸在超級運算和人工智慧AI的研發工作。

其實世芯-KY在2021年天津飛騰事件後，就積極分散市場過於集中的風險，持續拉高北美市場市占率，近兩年來成效也逐漸浮現，開始貢獻營運表現，不僅今年營收、獲利將顯著成長，目前訂單能見度已經看到2024~2025年。

整體來說，世芯-KY希望將大陸客戶的整體營收貢獻度控制在10%內，以降低營運風險。預計2023年北美市場將佔世芯-KY營收的60%以上，而大陸的貢獻低於20%。世芯-KY目前研發人員70%在大陸，日本約佔20%、台灣10%，後續也會在新馬設置研發人員，希望在2024年後大陸與非大陸的研發人員各佔50%。

隨著世芯-KY持續降低在大陸的訂單、研發人員比重下，在美中晶片戰持續加大力度下，世芯-KY所需承擔的分險則越來越小，故今日的重挫應可視為對題材短線反應，世芯-KY長線基本面在北美訂單支撐下，依舊大有可為。