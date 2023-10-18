澎湃新聞報導，上海證交所邀集50多家上市公司舉辦高品質發展集體路演（Roadshow）活動，18日登場，貴州茅台副總經理、財務總監、董事會祕書蔣焰表示，消費者、投資者以及經銷商、供應商都是茅台的情感、命運以及利益共同體，「很多人因為持有茅台的股票而改變了他的一生以及家庭的生活，也看到很多是三代人一起去參加股東大會。」

蔣焰還表示，他11年前到茅台工作，選擇茅台是很幸運的，雖然他是從金融機構來的，但來了之後就覺得很大機率不會再換工作了。第一分愛是茅台，這是難得的，但最後一分愛，是非常珍貴的。茅台的員工離職率只有萬分之三，現在已經有員工四代都在茅台了。2012年茅台股價接近腰斬的時候，員工會主動找他們，說能不能通過類似員工集資的方式來拉動公司股價。

蔣焰還提到，茅台有非常高的毛利率，超過90％；有較好的穩定增長，增長基本都在兩位數；有穩定且較高的分紅，目前都是超過50％以上；也有非常寬且深的護城河，茅台有很多很老的基酒。「茅台這樣一個優質的醬香酒企業，是需要幾十年的沉澱才會出來的，不是砸錢能砸得出來的。我們高度重視所有相關方的可持續價值，茅台是值得認可、值得期待、值得大家擁有的。」

蔣焰表示，不管承不承認，茅台擁有四個屬性，商品、社交、收藏和投資屬性。消費者喝茅台的時候，喝的不僅是酒，很多時候是情感的賦予和對美好生活的嚮往。當在聚會上拿出茅台時，是全權的尊重和傾其所能的美好分享。

截至18日午間收盤，貴州茅台漲0.12％，報1728元人民幣。

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