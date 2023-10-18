陽帆（左起）、孫翠鳳、白冰冰一起演歌仔戲。）中視提供）

白冰冰（右二）在《我愛冰冰Show》扮色員外，逗樂來賓孫翠鳳（左三）。（中視提供）

中視《我愛冰冰Show》大牌秀單元深受觀眾喜愛，日前邀來歌仔戲天王孫翠鳳與主持人白冰冰相見歡，2人擁有30年以上的好交情。孫翠鳳特地上節目，製作單位也特別安排「唐伯虎點秋香」的歌仔戲戲碼，由孫翠鳳飾演唐伯虎，她的子弟兵黃筱媛則飾演秋香，師徒對戲默契無懈可擊。

白冰冰為了短劇女扮男裝，飾演色色的員外，陽帆一聽立馬抗議：「妳怎麼把我的角色演走了，那我要演什麼？」白冰冰則建議他演公子，陽帆驚呼：「我演妳兒子喔！大家都知道劇中那個兒子是個傻瓜不是嗎？」白冰冰則安慰陽帆：「你放心，我怎麼會讓你一個人演傻瓜？我一定會再找一個人跟你一起。」最後陽帆和陳思瑋出演雙傻蛋兄弟，而且陽帆還是演弟弟，扮相一出場就笑翻眾人。

孫翠鳳百忙之中上節目，白冰冰感謝好友跨刀助陣，但孫翠鳳卻覺得很值得：「看妳的節目已經覺得很歡樂，沒想到一起錄影的感覺，更是喜樂無限，我簡直是一面笑場，一面把工作做完，好久沒有笑得這麼開心了，真棒。」白冰冰透露，從明華園老團長陳明吉的時代，就認識明華園，當年陳明吉大師不苟言笑、作風嚴謹、治家甚嚴，白冰冰曾受邀參加明華園家宴，還與陳明吉談笑風生。

後來大家長換成陳勝福，白冰冰也一直與明華園有著好交情，感情就像是其中一員，從明華園總團，到每一個子團，白冰冰都很熟，也如數家珍，尤其看著孫翠鳳從外省女孩嫁到本省家庭，學習閩南語、演練歌仔戲，從最基層的路人甲乙做起，到現在獨當一面，讓人佩服。孫翠鳳首登《我愛冰冰Show》，和白冰冰、陽帆合演經典戲碼「唐伯虎點秋香」，就在周六晚間8點中視播出。