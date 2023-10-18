高雄一名網紅七寶媽餵她的孩子吃山羌的生內臟，引起網友議論。高雄市社會局今（18）日中午表示，已經介入調查，經查若違反兒少法，得接受親職教育輔導課程與處3000至3萬元罰鍰。

蔣姓網友在臉書貼文表示，他貼的文章並沒有提到原住民，請大家不要過分解讀。他要表達的是狩獵合法的要點，但這帶活動的七寶媽利用原住民文化做商配活動，且七寶媽也並不是原住民，又涉及營利，這非常不妥。

對於這名七寶媽帶著不到12歲的幼兒參與狩獵活動，甚至親眼目睹宰殺過程，蔣姓網友指出，這對生命課程沒有任何幫助，更是對生命的不尊重。網友也說，野生動物多少都帶有未知的寄生蟲與病菌，並不鼓勵或強迫孩子食用。

社會局說，已經受理並調查此案，需釐清是否有讓孩子出入對其生命身體易發生危險或傷害之環境或目睹血腥畫面，如經調查違反兒少法第49條12款或第15款情事，依兒少法第102條裁罰4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，處3000元以上3萬元以下罰鍰。