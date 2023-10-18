吳姓男子因發生職災獲得理賠金，他稱將上百萬元先交給時任李姓女友，不過2人分手後，吳男討不到錢，一狀告上法院。李女稱，吳男僅曾匯16萬及38萬當作生活費及投資費，她未經手任何現金，投資帳戶也是吳男使用，最後她拿回帳戶餘額只剩592元。法院認為，吳男於偵訊時對於交付金額前後不一，且無法提出其他證據，因此判吳男敗訴，仍可上訴。

判決指出，吳姓男子在2020年10月17日時因發生職災，因而受有勞保傷病給付及雇主賠償和解金含保險金等百萬理賠金，不過當時因為他債信不良，擔心自己的錢遭扣押，因此他稱將174萬1300元，以現金方式或是匯款給交給時任女友李姓女子，但2人於2021年分手後，吳男想將錢討回未果，氣得提告，雙方對簿公堂。

高雄地院審理時，李女則表示，雙方交往時，水電費、房租等生活費均由她支付，其中曾匯過16萬當作2人生活費，另外38萬則用來投資股票，不過投資帳戶是吳男要求她開立，用來買賣股票，存摺、提款卡也是由吳男掌管，最後把帳戶還給她時，餘額只剩592元，她也否認曾有收到現金。

法官認為，吳、李兩人為男女朋友關係，基於共同生活、相互信賴及情感等因素，一般而言對彼此財產鮮少明確劃分清楚，金錢互相流用情形相當普遍，金錢的收受、支出關係甚為複雜，在沒有清楚說明支出款項的情況下，在法律上要評價為消費借貸、贈與、合夥投資、共同生活費用負擔、委任抑或其他無名契約等均有可能，要視具體收支情況而定，且偵查過程中吳男對於被侵占的金額所述不一，更難認主張可採信，也未能再舉證，無從認定有交付現金給李女，因此認定請求無理，判吳男敗訴，可上訴。