雪霸國家公園有許多美麗山林風景，值得以空拍方法記錄，雪管處歡迎各界多加利用。（謝明俊攝）

雪霸國家公園有許多美麗山林風景，值得以空拍方法記錄，雪管處歡迎各界多加利用。（謝明俊攝）

雪霸國家公園有許多美麗山林風景，值得以空拍方法記錄，雪管處歡迎各界多加利用。（謝明俊攝）

雪霸國家公園擁有雪山、大小霸尖山、聖稜線、雪見及觀霧、武陵等多處美麗山景，雪管處非常歡迎大家來記錄雪霸國家公園的美，月前已完成申請辦法，民眾如果需要以空拍方式記錄，可以在7天向雪管處提出申請核可，也請拍攝民眾注意配合相關規定，尤其是樂山基地周邊5公里都已畫定限航區，不得空拍。

雪霸國家公園內有多座美麗百岳，以及森林遊憩區，不僅林相優美、空氣清新，是許山友最樂意接近的美麗山林，也是一般民眾也容易進入的森林休閒去處，每年都吸引許多民眾進入，也引來一些攝影愛好者想透過空拍方式，來捕捉在地面攝影無法達到的角度，詳細記錄雪霸國家公園的美。

雪管處表示，雪管處歡迎民眾以空拍方式留下雪霸之美，凡是想進入雪霸國家公園區域內空拍的民眾、法人、學校或政府機關，請於拍攝日前7天向雪管處提出申請。空拍機的管制，則是依據雪霸國家公園所在直轄市、縣市政府公告的空拍機活動區域及其相關自治條例、民用航空法等相關規定。

雪管處指出，雪霸國家公園區內唯一的常年限航區，就是觀霧地區的樂山基地，以基地為中心方圓5公里範圍內為限航區，包括了觀霧山椒魚生態中心、觀霧山莊、觀霧瀑布及大鹿林道東線入口處等，都位於限航區範圍內，依民用航空法及相關法令之規定，不得實施空拍活動。

此外，雪管處說明，申請拍攝的空拍機依民用航空法規定，應取得民航局賦予的註冊號碼及標明於機身顯著處，才得在雪霸園區空拍。操作空拍機的民眾，如使用最大起飛重量2公斤以上，未達15公斤且裝置導航設備的空拍機，或最大起飛重量15公斤以上的空拍機，應持有民航局發給操作證，才得操作。政府機關、學校或法人使用的空拍機，應持有民航局發給操作證，才得操作。

雪管處表示，申請人可至雪管處全球資訊網辦理線上申辦空拍，註明申請人基本資料、拍攝計畫主題及內容說明、拍攝機器型號及數量、拍攝人員或遙控無人機操作人員姓名、列舉拍攝地點、拍攝起訖時間，每一次最長申請拍攝期間為2個月。

雪管處提醒，申請拍攝地點或範圍如位於雪霸園區生態保護區，應取得入園許可證。雪管處為保護園區自然資源及生態環境，於必要時得限制空拍機活動申請，另外在武陵農場櫻花季、音樂演奏及展演活動舉辦期間，因遊客人數較多且相對集中，為保障遊客安全，將會限制空拍機拍攝申請。