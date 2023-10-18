立法院司法及法制委員會今日審查司法院相關預算案，立委吳怡玎質疑，當初為了宣傳國民法官，編列1.6億餘元，執行至今年10月，但國民法官案至今僅有60餘案，距離1年300案目標遙遠，且媒體宣傳費更高度集中於民視、三立，不適當。司法院回應，投標商數量沒有很多，但都是經由評選選出。

吳怡玎說，司法院媒體宣傳費運用高度集中在特定廠商，民視這幾年占約31.86％、5000多萬金額，三立約12.15％、2700多萬金額，她認為不適當，提議減列5000萬一般事務費。

司法院新聞及法治宣導處長陳婷玉回應，來投標廠商數量沒有很多，但標案經過公開招標、評選程序，沒有圖利特定媒體狀況，至於國民法官上路的宣傳費，在新制上路前，有編列相關經費，但上路後就沒有特別編列宣導經費。

陳婷玉說，司法院強調今年編列預算是所有司法政策宣導經費，有必要持續跟外界溝通。

針對國民法官制度，立委曾銘宗則詢問，明、後年國民法官案件數是否會恢復正常，恢復到300、500件。司法院刑事廳廳長李釱任說，目前有69案，未來相關制度會檢討，之前很認真做預估，目前檢方採嚴謹起訴，明後年應會恢復正常，與預估數差不多。

不過，立委鄭運鵬質疑，檢察官過去有起訴潮就代表草率，遇到重案又不敢起訴，現在起訴差別比例是如何？李釱任表示，目前國民法官收案量與過往應該差了三分之二，沒有說檢方草率，檢方會更嚴謹採證。

立委林淑芬則詢問，國民法官制擔心人身安全，採取評議秘密，但評議意見只有摘要跟結論，無從得知評議過程有無歧視性偏見，專業團體有觀察到，職業法官和素人法官評議有先入為主、刻意引導狀況，影響判決。

李釱任說，目前6場國民法官宣判都有會後記者會，國民法官都有說，法院沒有帶風向或引導他們決定的狀況，也許立委有這樣的疑慮，評議秘密是讓國民法官自由陳述，細則也有訂出職業法官如何告知國民法官，將盡力排除帶風向、權威效應產生。