立院國民黨團18日上午10時於立院黨團記者室，舉行「進口液蛋適用採購法！ 農業部、畜產會不要再拗了！」記者會，副書記長吳怡玎（中）主持、立委林為洲（右一），陳以信（左一）出席。（陳薏云攝）

中央畜產會自稱使用的是自有資金採購進口雞蛋，所以不適用《採購法》。國民黨團18日提出今年中央政府總預算，收入來源約15億元，9成來自於政府補助，頂多一成屬於畜產會自有，而採購雞蛋就花了15億，根本就是由農業部出面向農業金庫借貸，且畜產會有90％來自於政府編列預算補助，拿納稅人的錢，還不受《採購法》規範？農業部、畜產會還要繼續拗下去？

副書記長吳怡玎表示，中央畜產會在國民黨立委質詢農業部，關於進口雞蛋是否有黑箱作業情形後？立刻發了一個梗圖，說明進口雞蛋絕無黑箱。吳怡玎指出，在畜產會梗圖中舉出4個要點，其中第1點和第4點「最有趣」。中央畜產會說，法人以自有資金，購買財務，不適用《採購法》。

吳怡玎說，畜產會所謂的自有資金是什麼？根據《採購法》第4條規定，「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督。」畜產會一直對外宣稱，採購進口雞蛋是來自自有資金，那麼，接下來的疑問是，畜產會的自有資金是怎麼湊到的？

根據112年度中央畜產會的預算書當中，收入來源約15億元，9成來自於政府補助，頂多一成屬於畜產會自有。吳怡玎指出，畜產會難道把向農業金庫借來的15億元，當作自有資金？而這15億元是由農業信用保證基金做5成的擔保，也就是用納稅人的錢幫畜產會做擔保。

吳怡玎說，在畜產會聲明梗圖的第4點說，畜產會有接受監督，計畫要報請中央主管機關核定實施，年度預算更要提送立法院。但翻開112年度畜產會預算書，完全看不到採購雞蛋相關預算；反觀113年度畜產會預算書中，看到進口雞蛋和硬質玉米粒列入預算項目，畜產會是在打臉自己嗎？112年度預算書打臉畜產會，根本沒有接受立院監督。

副書記長陳以信表示，陳以信認為，畜產會就是把農業金庫當作白手套，農業金庫預算規模在200億元，49％是由政府出資，農業金庫授信有一定的方式，畜產會將農業金庫當作白手套，「烏龍轉桌」、「五鬼搬運」。陳以信說，如果此例一開，農業金庫就會變成農業融資的巧門。

衛環委員會立委林為洲表示，農業部委託畜產會執行專案進口雞蛋計畫，根本就是「烏龍轉桌」，本該要編列預算，接受國會監督的採購項目，卻利用專案進口規避，採購公報當然也找不到畜產會採購進口雞蛋；難道這不是黑箱嗎？超思成了這次專案採購進口雞蛋最大的受益者嗎？

林為洲認為畜產會是便宜行事，一次採購進口雞蛋就花掉15億元，相當於一年的預算，所以才向農業金庫借錢，但又無抵押品擔保，於是找上農業部協助找信保基金擔保。另外，買貴、賣便宜的差價5.7億元，農業部吸收補差價。換句話說，畜產會所謂的自有資金，不都來自於政府的錢？納稅人的錢？

林為洲表示，如果畜產會可以麼做，所有政府部門都這樣做就好，通通都不適用《採購法》、通通不用編預算，也通通不用受到國會監督，這就是「烏龍轉桌」，農業部、畜產會不要再拗了，趕緊將進口雞蛋數量公布在採購公告上，讓全體國人檢視。