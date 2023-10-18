藍白14日會談對於產生在野人選方式沒共識，「黃金」連日隔空交火。民眾黨總統參選人競選總幹事黃珊珊今天在臉書表示，10月14日以後，至今不曾以個人身份發言，因為「我的發言就代表政黨與競選辦公室。」她也呼籲，既然代表政黨，就應該秉持理性、務實、科學的原則，找到可行、可信、時效內可完成的方案，而不是拖時間、出難題。

黃珊珊先是表示，今天是她的生日，謝謝媽媽！黃接著話鋒一轉說，身為競辦與政黨會談代表， 10月14日以後，至今不曾以個人身份發言，因為「我的發言就代表政黨與競選辦公室。」昨天竟然有人質疑她的代表身份，對於我方提出國民黨與民進黨2020總統黨內初選民調方案，完全推翻，也令人非常失望。

黃珊珊重申，「開放式民主初選方式」，來不及、不可行、也不可信，至少在這麼短的時間內做不到，所以不是比例的問題，是不可行的問題，半年前如果提出這個方案，大家就不必在這裡糾結。

黃珊珊表示，離10月底，只剩不到20天，這麼短的時間內，大概只有全民調可行，民調方式內容都可以繼續見面協商，但是「開放式民主初選」方式既然不可行，就算雙方再見幾次面，都不可能有協商結果，只是浪費大家時間。

她說，「我們既然代表政黨，就應該秉持理性、務實、科學的原則，找到可行、可信、時效內可完成的方案，而不是拖時間、出難題」，這場會談結果必須能夠說服國人同胞及雙方的支持者，推出最強的總統候選人，帶領國家迎向未來，一個公正、公開、公平的機制，才能讓人民接受與感動，而非只對自己有利的方案，卻非大家共同相信的價值。

黃珊珊指出，全民調是20多年來各黨初選已被驗證使用的機制（或加入黨員投票），開放式民主初選是20幾年前，1995年民進黨總統黨內初選、1998新黨議員立委黨內初選使用過，至今20多年沒有任何政黨使用這個方式，連國民黨從以前到現在都不曾嘗試，要在這麼短的時間做得到這件事，簡單的說，做不到就是做不到，如果不是雙方可接受的方式，只想見面協商也是枉然！

黃珊珊指出，「我們秉持善意提出具體可行、可信、來得及的民調方案，而且要讓人民相信，才能真正整合在野能量，完成政黨輪替。」