隨著疫情解封，越來越多人出國旅遊，旅遊部落客「Around The Atlas」近日分享搶便宜機票的小技巧，只要學會用Google Flights，選擇出發地以後，目的地選任何地點，然後出發與回程日期都空白，這樣就能搜出各地最便宜的機票與時間，影片吸引450萬人觀賞，超過45萬名網友狂讚。

旅遊部落客「Around The Atlas」近日在TikTok上分享影片，他表示，實在有太多粉絲詢問他是如何買到便宜的機票，因此決定拍影片分享「搶便宜機票的技巧」，其實只要學會用Google Flights就可以了。

他表示，打開Google Flights的網頁，輸入出發地點，目的地選擇「anywhere（任何地點）」，出發和回程日期都保持空白，最後點擊搜尋按鈕，就會跳出前往各目的地的便宜機票了。

超實用的影片吸引450萬人觀賞，45萬名網友狂讚，不少人留言討論，「去美國的來回機票比我的iPhone手機便宜」、「我也是常常出去旅行的人，但第一次知道可以這樣找機票，太實用了」、「找到去歐洲很便宜的票」、「感謝分享」。

不過也有網友指出，這樣找到的機票雖然很便宜，但是機票的時間通常不太好，不是超早出發的班機，就是半夜出發的紅眼航班，為了省錢而讓自己很辛苦，這是否值得取決於每個人的喜好與需求。