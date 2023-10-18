台中市大安濱海樂園海翁橋18日完工啟用，美麗濱海景致搭配風電設施，將成為絕美拍照景點。（台中市建設局提供）

台中市大安濱海樂園海翁橋18日完工啟用，市長盧秀燕出席與來賓合影。（陳淑娥攝）

台中市大安濱海樂園海翁橋18日完工啟用，市長盧秀燕出席與來賓合影。（陳淑娥攝）

台中市大安區原舊有北汕溪虹橋位於濱海地區，鏽蝕嚴重，形成鋼構危橋，影響行人安全，市府建設局斥資6500萬元進行改建，18日終於完工命名「海翁橋」，居民不用再冒險涉水來往南北園。市長盧秀燕表示，在海翁橋能看到美麗濱海夕陽，搭配風電設施，成為絕美拍照景點，歡迎各地民眾來大安遊玩打卡。

海翁橋完工祈福典禮今天上午舉辦，包括市長盧秀燕、建設局長陳大田、市議員施志昌、李文傑、楊啓邦，等人均共襄盛舉。

盧秀燕指出，海翁橋長度不長，但經費達6500萬元，此為近年工程原物料上漲，加上海濱風大、有鹽分，易導致橋梁鏽蝕。考量耐用性，新橋梁使用無柱式的最新工法，並利用混凝土加固，使得橋梁改建更加困難，經費也較高，海翁橋緊鄰大安濱海樂園與媽祖園區，搭配夕陽美景，相信未來可成為打卡新亮點。

大安濱海樂園虹橋因橋梁鏽蝕嚴重，於2019年拆除，卻遲未重建，市府每年舉辦大安沙雕音樂祭，許多遊客冒險涉水穿越大安海樂園南北園區，險象環生。

陳大田表示，舊橋屬鋼構橋梁，過去鏽蝕嚴重，於2019年10月拆除，拆除後使南北岸自行車道及觀光路線無法連接，影響當地觀光，因此進行改建，新橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道，也銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，提升當地觀光人潮。

建設局指出，此工程因受疫情影響，營建物價大幅上漲及營造業缺工缺料，導致工程費大幅增加，總工程費用達6500萬元，但市府克服困難，歷經2次上網招標，於2022年7月工程開工，今日完工啟用，長57公尺，寬6公尺，提供行人與自行車使用，並重新命名「海翁橋」。