根據現行規定，18歲以上、未滿20歲者必須獲得法定代理人同意，才可在台北市舞廳、舞場、酒家、酒吧及特種咖啡茶室從事伴舞、陪侍，但因為今年起《民法》成年年齡從20歲下修至18歲，台北市產發局擬修正規定，未來18歲以上者不須法定代理人同意，即可伴舞或陪侍，北市議會法規會今審查該案，有議員直言，「18歲公民權，所以18歲有伴舞權」，中央是在鼓勵民眾滿18歲就能伴舞、陪侍。

現行《台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例》第8條規定，舞廳、舞場、酒家、酒吧及特種咖啡茶室業者，不得雇用未滿18歲，或者18歲以上未滿20歲卻未得法定代理人同意之人，從事伴舞或陪侍。

2023年起《民法》成年年齡從20歲下修成18歲，台北市產發局擬將自治條例第8條修正為舞廳、舞場、酒家、酒吧及特種咖啡茶室業者，不得雇用未滿18歲之人從事伴舞或陪侍，該案今送入台北市議會法規委員會審查。

國民黨台北市議員陳重文詢問，配合《民法》修正自治條例，是否下修從事伴舞或陪侍的年齡，18歲就可以在酒家上班？

台北市商業處解釋，因為先前《民法》規定的成年年齡是20歲，自治條例規定18歲者獲得法定代理人同意，就可以從事伴舞或陪侍，如今《民法》成年年齡改為18歲，因此欲將自治條例的「18歲以上未滿20歲卻未得法定代理人同意」刪除，並不是下修年齡。

陳重文追問，修正自治條例後，是否會出現鼓勵18歲就能上班（指伴舞或陪侍）的疑慮？法規會第一召集人秦慧珠直言，不是台北市鼓勵，而是中央鼓勵，「18歲公民權，所以18歲有伴舞權」，但因無議員有意見，宣布該案修正通過。

秦慧珠會後表示，地方自治條例不可以牴觸母法，因此，民法規定成年年齡是18歲，《台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例》勢必要修改，但大多數18歲民眾，是正在讀書的學生，如果他們因為經濟困難或其他原因遭業者吸收，會影響大眾觀感，建議各方多加關懷、輔導學生。

她指出，美國定義19歲是成年年齡，但規定21歲才能喝酒，建議政府參考美國作法另外制定額外規範。