幫派「魁星會」首腦陳信中2018年因在車禍現場與警察起衝突，被壓制後依妨害公務逮捕，經新北地方法院依妨害公務處拘役35日，可易科罰金。

陳男不滿蘆洲警分局林姓警員壓制他時害他腳骨折，向林姓警員提告，法官認為林姓警員逮捕時逾越必要程度，依業務過失傷害罪處拘役50日，可易科罰金，民事部分則判賠42萬餘。

檢方調查，陳信中與其妻吳女2018年11月20日晚間跑到新北市蘆洲區關心乾兒子車禍狀況，不滿林姓警員現場處理方式，以「你很屌喔」、「嘴巴好臭」等和吳女辱罵林員。

林員依法欲對吳女行權利告知義務，陳信中卻以胸部頂撞林員，林因此依妨害公務逮捕陳信中，過程中陳信中倒地骨折，吳女見陳被壓制，上前毆打林員，被告傷害。

刑事部分新北院依侮辱公務員罪，累犯，處陳信中拘役35日，可易科；吳女依侮辱公務員罪處拘役35日，傷害罪部分處拘役45日，應執行拘役70日，可易科罰金。

法官認為，林員在壓制過程中未妥善控制力道，使陳信中倒地後腳骨折，雖林員否認犯罪，認為是陳信中自身糖尿病造成，不為法官採信，依業務過失傷害罪處拘役50日，可易科罰金。

民事部分，陳信中向林員求償300萬餘的醫療費、勞動能力減損賠償與薪資損害、精神慰撫金等，法官認為，林員有因過失造成陳受傷，但陳需負一半責任，最後裁定林員須賠償42萬餘。