T&E在一份報告中說，在歐洲七大汽車租賃公司當中，沒有一家有承諾要逐步淘汰燃油汽車。只有法國興業銀行的汽車租賃公司ALD Automotive和法國巴黎銀行的Arval，制定了購買和導入電動車的中期目標，ALD的目標是在2026年，擁有半數的插電式混合動力車和純電動車。

報告稱，許多歐洲的租賃公司都聲稱自己的綠色轉型，包括Arval，以及Stellantis和法國農業信貸的合資公司Leasys，以及雷諾的子公司Mobilize Financial Services。

不過T&E指出，透過汽車登記資料的審查，除了ALD以外，這些租賃公司的說法都是錯誤的。「我們的調查清楚顯示，所有的租賃公司都提出了沒有證據支持的主張。換句話說，這些公司都在漂綠」。

透過研究歐洲11個國家的資料，T&E發現大多數租賃公司在購買純電動車方面的表現，落後於其它市場。在整個歐盟市場，T&E發現，電動車僅占租賃公司購車量的10%。

T&E在報告中批評，大型租賃公司聲稱邁向綠色領導者的步驟是明確的，但不明確的是，他們是否會採取這些步驟，或是維持在石化燃料的時代。