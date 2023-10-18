臺灣離岸風電建設又有新突破，安捷航空今（18）日於台灣國際智慧能源展上宣布與比利時直升機服務供應商NHV集團攜手投入臺灣離岸風電業務推展，加速建置離岸風場維運作業亟需的直升機運輸服務，預計明年第4季即可完成各項作業準備。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷航空經營團隊大多出身直升機業界，不僅承攬重大工程案的經驗豐富，更是目前臺灣唯一具備兩次大型跨國合作直升機服務案的團隊，期盼團隊的經驗與實績，能有助於臺灣離岸風電後續推展，加速國家能源政策發展。

臺灣離岸風場目前風睿能源、沃旭能源已經進入商轉階段，2025年前CIP風場也將陸續完工，推動直升機人員運送及緊急救援服務刻不容緩。安捷航空整合歐洲商NHV、海碩能源及台華風訓公司，提供離岸風電直升機人員運輸、緊急救援、人員吊掛訓練及直升機維護保養等一條龍服務，為臺灣離岸風電市場打造更完善的服務供應鏈。

風力發電業者積極尋覓合格直升機業者，以確保離岸風場維運作業進行，目前離岸風電在臺灣屬新興產業，本土直升機業者缺乏相關作業經驗，引進NHV集團的豐富經驗，可望協助建設臺灣離岸風場的維運能量。

安捷航空表示，NHV預計明（113）年第3季引進空巴H145直升機進駐臺灣。NHV現為歐洲規模最大的直升機服務商之一，主要專攻傳統及再生能源發展，服務據點遍及歐洲及西非國家，協助比利時、丹麥及象牙海岸等國家投入離岸風電、油田及天然氣開採，提供吊掛及人員運補等服務。此外，該集團也供應一般旅客運輸、醫療後送、物流及直升機維修及訓練服務。

除了引進NHV的硬體、人力及技術支援，安捷也提供國際救援服務資源，尤其能照顧在臺從事離岸風電作業的外籍人士，提供完整的急醫療救援服務，加碼把關生命健康安全。

安捷航空也預告，後續另有兩家國內重量級的後勤維修廠商及海事工程商加入合作，一方面提供頂尖的保養、修理及翻修（MRO）後勤能量，另一方面更可整合海面協同作業的能力，端出全方位滿足離岸風電維運需求的服務資源。