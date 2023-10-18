國民黨今召開「教育立委淪抄襲累犯！賴清德學倫條款成廢紙再加1」記者會，國民黨發言人暨台中立委候選人林家興、新北市立委候選人林國春、國民黨副發言人呂謦煒披露，民進黨立委張廖萬堅碩士論文涉及抄襲，經修改過的論文跑完論文相似度比對系統，發現論文相似26％，數字超過東海大學EMBA白紙黑字的畢業門檻相似不得超過20％，違反東海大學學位考試條款。

林家興指出，張廖萬堅曾任立院教育委員會委員，甚至還當過召委，還曾經在2018年卡管風波時指控台大校長管中閔抄襲，結果自己卻反而被踢爆抄襲。他曾經喊過「歡迎檢舉」，結果就我們所知他其實曾私下修改過論文送回給東海大學，但是我們把他新改過的論文找出來，跑過論文相似度比對系統，赫然發現論文抄襲度仍然達到26％，這一數字甚至超過東海大學EMBA白紙黑字的畢業門檻相似度不得超過20％，明確違規。

林家興質疑，請問張廖萬堅委員，你要自己退選？還是要等東海學倫會撤銷你的學位？虧你還曾是教育委員會的召集委員！過去這幾年把東海大學EMBA放在選舉公報上，欺騙台中的選民，請問你要不要自己道歉、退選、撤學位？還是要讓東海大學和輿論來檢討？們也會向東海大學提出檢舉，希望學校即刻處理，而且應該收回張廖萬堅的校友楷模榮譽。

呂謦煒指出，張廖萬堅論文不包括參考文獻，實際頁數只有35頁。他的論文有大量侵犯重製權、剽竊與抄襲的部分，沒有標註出處，也沒有用引號區隔內文，至少有兩處涉及嚴重論文抄襲，以及三處抄錄原作者文章內容，未正確引用的情況，甚至連研究命題與發現部分，都被抓到有抄襲的情況。

呂謦煒強調，張廖萬堅雖然有在論文最後面的參考文獻寫下出處，但正文無註明。依據教育部專科以上學校學術倫理案件處理原則，註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。從過去的林智堅，到今天的張廖萬堅，民進黨從上到下論文抄襲、欺世盜名的人數，幾乎已經可以組成一個寶可夢的戰隊。無論是賴清德、民進黨或新潮流，對自己人涉及抄襲都毫無反應。

林國春認為，從賴清德競總幹事潘孟安的碩論也抄襲高達54％、民進黨台南立委賴惠員抄襲將近36.8％、民進黨新北立委參選人何博文的碩論涉及抄襲達58％、新北立委張宏陸也被爆涉嫌抄襲達26％、，我們的政治人物竟然把高教學術標準看得如此低廉，賴清德作為民進黨主席根本沒有清查民意代表，嚴重失職！