以色列戰機空襲加薩

隨著以色列對加薩走廊進行最新一輪空襲，出現的影像顯示，以色列空軍（IAF）除了動用以摧毀特定目標而聞名的精靈炸彈（Smart bomb）外，還可能使用會對更大地區造成嚴重破壞的非導引炸彈。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）18日報導，以色列空軍公開的照片和影片顯示，猶如好幾位軍事觀察家和專家先前所指出的，他們在用非導引炸彈。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）便指出，這非導引炸彈是1950年代據說用在韓戰中的M117。還有人在社群媒體X上說，以色列是用美製MK-84重型非導引炸彈來空襲加薩。據說這些炸彈都能武裝以色列F-16C，並空襲人口稠密的加薩，造成重大死傷。

由於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，發動空前攻擊，導致當地至少1,400人喪生。而以軍隨即全面反擊，國際特赦組織（Amnesty International）甚至指控，以國空軍違反人權，在平民聚居區動用了白磷彈，在不到兩個星期內，就奪去加薩超過2,800條人命。

🇮🇱🇵🇸 Israel uses unguided bombs on Gaza.



Unguided M117 bombs (dating to the 1950's) were spotted on Israeli F-16's.



Russia adapted similar bombs with "glide and correction" modules, which essentially turned FAB's into precision weapons.



Because Israeli Air Force doesn't have… pic.twitter.com/ypHRnl4nRW — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 12, 2023

而部分軍事觀察家認為，以色列是取法俄軍在攻擊烏克蘭初期，用非導引炸彈轟炸烏克蘭住宅區的作法。此外，軍事觀察家說，非導引炸彈和聯合直攻彈藥（JDAM）不同，無論內外都沒有導引系統。它們通常可能會因為天氣、風、角度和其他環境因素，而影響落掉的位置，一旦錯失目標，就可能導致許多平民喪生。

回顧2022年4月時，莫斯科久攻烏克蘭南部的馬立波（Mariupol）不下，乾脆展開地毯轟炸。當時俄羅斯出動圖（Tu）-22M轟炸機，首度飛入烏克蘭領空，向死守的烏克蘭部隊投下非導引炸彈。

Israel uses MK-84 heavy unguided bombs to bomb Gaza, manufacturd by the US.



This bomb is capable of forming a crater 15m wide and 11m deep. It can destroy metal & concrete. It’s basically to wipe Gaza from the map, as they themselves label it “turn it into a parking lot” pic.twitter.com/BlO9IiGRw9 — Arya 🇮🇷 (@AryJeay) October 10, 2023

而西方情報機構那時就注意到，由於俄軍的精準導引炸彈和飛彈消耗得很快，因此很可能用了老舊的非導引炸彈。英國國防部便說，俄羅斯持續靠非導引炸彈攻擊，大增平民的死傷風險。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）工程師在X上說，用非導引炸彈在開闊的戰場用來對付敵軍很有用，但是在城市內，就有必要用靠全球定位系統（GPS）導引的聯合直攻彈藥，還有靠雷射導引的「鋪路型」（Paveway）導引炸彈。