近日有綠委指稱，美國人權基金會執行長哈佛森說，2010年第一次來台時，時任總統馬英九在他演講前特別叮嚀「盡量不要批評中國政府」。哈佛森今在奧斯陸自由論壇受訪時說，當時外交部人員確實有向他表明「批評中國不被接受」，這是一個很糟糕的做法。

哈佛森表示，他當時在講這件事情的時候，其實沒有想那麼多，並非故意等到過了13年，才特地提出來講。他說，自己當時在《哈芬登郵報》有一篇文章，非常清楚地提及這件事。

哈佛森指出，當時有個NGO專家來到台灣，向他建議，有關中國大陸人權的演講在台灣是不合適的，但他仍決定勇敢發聲。後續外交部人員開著一輛掛有國旗的豪華轎車到機場接他、帶他們去任何地方，卻在第二天他發表演說前，對他表明「你在台灣批評中國，是不可被接受的」，這的確是個很奇特的經歷。

哈佛森透露，他原本在演講中，只打算稍微提到中共，因為外交部的說法，他決定回到了飯店房間修改講稿，變為整個演講都在談對岸人權。他直言，不管在哪裡，要叫一個人權倡議者保持沈默，真的是很糟糕的一個做法。

哈佛森說，今天他會再做一次嗎？不知道。因為這取決於戰略利益是什麼。但他認為，世界上任何討論人權的會議，都必須將中共作為其主要焦點之一，因為中共是世界上最大的政府犯罪集團。

哈佛森批，中共將不同意見的人被關進多個監獄、壓榨維吾爾族在內的少數民族，並涉入各種針對民主國家的網路犯罪、竊取技術以及智慧財產權，無論是軍事技術、國防技術、商業技術，還向民主國家進行大規模駭客攻擊。

哈佛森強調，批評中共政權必須成為所有人權活動的重點，因為中共不僅壓迫其人民，也正在用金錢、技術外交支持其他所有獨裁政權。

哈佛森2010年的文章中，指出國民黨為了尋求與北京和解，願意對中共侵犯人權的行為保持沉默。而令人驚訝的是，他當時受到國民黨執政下的外交部邀請來台，但當外交部意識到他們會公開批評中共政府時，就顯得興趣缺缺。

「沉默是震耳欲聾的」該文章指出，當時負責哈佛森行程的外交部人員表明，國民黨不會繼續展開任何和自由論壇有關的討論，而若他們堅持下去，就會成為「麻煩製造者」。