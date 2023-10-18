新冠肺炎大流行期間，行政院為振興經濟，曾在2020、2021年分別發行三倍券及五倍券，一名在大賣場工作的男子表示，昨（17）日遇到一名婦人帶著3年前用三倍券買的奶粉來賣場，表示要退貨，理由竟是「小孩長大不喝了」，但他說當時用三倍券結帳有明文規定，商品售出不得退換，也有請每位消費者簽名，讓他氣得破口大罵「當時簽名簽心酸的嗎？莫名其妙。」

原PO於《爆怨公社》指出，婦人在2020年用三倍券購買孩子的奶粉，當時規定使用消費券可享10%優惠，結帳時也請對方簽名，並強調使用三倍券購買的商品不得退換貨。如今孩子長大，不再喝奶粉，婦人竟帶著奶粉回賣場說要退貨，甚至吵著要換其他等價商品，讓他傻眼轟「當時簽名簽心酸的嗎？」

原PO表示，婦人自家是經營飲料店生意，以為對方會比較有同理心，未料做出這麼莫名其妙的事。

婦人誇張的行徑讓網友也傻眼，「奧客無奇不有」、「奧客真的超級不要臉」、「台灣鯛啊，不意外，一堆鯛民」、「台灣人果然優秀」、「退的有病，給退的也是」、「不要給他退啊。」