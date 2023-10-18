成為合格校犬的柴哥，能夠耐心的聽孩子講故事。（新北市動保處提供／呂健豪新北傳真）

新北市動保處2021年底查獲非法繁殖場時救出4隻年幼柴犬，經安置治療，並在毛寶貝醫療中心完成健康檢查後，其中一隻被五股國小認養成為「校犬」，取名「柴哥」，且經過訓練師及學校老師密集訓練後，讓柴哥可以陪伴學童跑步、聽故事，甚至還有平常沉默的街友，開口向牠說話，被社區封為最佳「狗醫師」。

原本柴哥因生性好動、性情不穩定，加上五股國小已在2022年3月讓養另一隻校犬「旺財」，所以學校評估不適合當作校犬，不過在動保處特聘訓練師到校集訓2個月，加上學校老師呂雅萍1年的陪伴與耐心教導，讓柴哥變成合格校犬。

經過訓練的柴哥，學習快速，性格也趨於穩定，目前不但能陪同學童一起跑步、耐心聽孩子說故事之外，連牠每天要到學校的路途中，遇到1位平日沈默的街友，近期都敞開心胸跟牠說話，讓柴哥被社區封為最佳狗醫生。

柴哥的負責老師呂雅萍說，柴哥純真活潑的個性感染了所有人，那位平日沈默的街友，時常坐在學校對面的銀行門口，但從來沒有跟其他人講過話，但沒想到他最近竟然主動開口跟柴哥說話，從此之後每天都帶柴哥去陪對方說說話，也希望未來柴哥可以轉型成為社區服務犬，為多一點人服務。

動保處表示，推廣多元認養，希望每個毛寶貝都能成為校園犬，與校犬互動可以幫助學生放鬆情緒，並且讓學生學會愛和關懷他人，及學會理解和表達自己的情感，此外與校犬一起參與活動，例如遛狗、訓練規矩，也可以促使學生合作互相幫助及分享經驗，增進社交技能和人際關係，建立人與動物和諧共處空間。