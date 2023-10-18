青光眼是造成失明的第2大主因，患者常在不知覺中就被奪走視力，又被稱作「視力小偷」。很多人以為眼壓高是判斷青光眼的唯一指標，但珍世明眼科院長王孟祺表示，即使眼壓正常仍可能患病，尤其是手腳經常冰冷、偏頭痛、女性、高度近視、抽菸、三高代謝症候群、血壓過低、心律不整及家族病史等族群，皆比較容易有正常眼壓性的青光眼，要特別當心。

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，曾遇過個案因白內障來檢查眼睛，卻發現其視神經有明顯的青光眼變化，進一步詢問病史，對方卻很納悶，過去健檢眼壓明明都很正常，怎麼會有青光眼？

針對此情況，王孟祺說明，確實大部份的青光眼患者眼壓高於正常，但也有一部分的青光眼患者眼壓是在正常範圍，稱為正常眼壓或低眼壓性青光眼，反而容易被忽略。以該名個案情況來說，若不是做了神經纖維斷層掃描及自動視野檢查，確認有明顯的青光眼變化，患者可能還不相信已罹病。

王孟祺進一步提到，根據研究，正常眼壓性的青光眼與血管功能失常和缺血性的疾病有關。若手腳經常冰冷，或者對低溫、情緒壓力有過度反應者，像是手指或腳趾出現麻木、冰冷甚至是變白發紺；或是有偏頭痛的人，皆比較容易有正常眼壓性的青光眼。

除此，王孟祺說，其它的危險因子還包括女性、高度近視者、抽菸者、三高代謝症候群、血壓過低、心律不整等，若是有家族病史也要特別當心。

王孟祺提醒，若有上述危險因子，超過40歲，最好每年仔細檢查一下眼睛視神經，若有懷疑青光眼的可能性，進一步的神經纖維斷層掃描及自動視野檢查可以幫忙診斷。