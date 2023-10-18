雲林縣22歲李姓男子，今年2月出現右半部手腳無力症狀，後來情況愈來愈嚴重，甚至連筷子都無法拿好，經台北市亞東醫院到雲林縣虎尾鎮若瑟醫院支援的神經外科醫師王端靖檢查，發現其腦部有7公分大腫瘤，王端靖邀亞東醫院神經外科主任蔡翊新共同執刀，成功將腫瘤摘除，18日男子特別到院表達感謝之意。

李姓患者今年2月開始出現右半部手腳無法出力情況，但有時休息後即恢復正常，讓他忽略身體所發出的警訊，直到7月發現不太能用筷子吃飯，走路姿勢也逐漸變得怪異，甚至還曾出現癲癇症狀，使用左手吃飯2個月後，決定到若瑟醫院神經外科看診，才發現腦部有7公分大腫瘤。

李姓患者媽媽表示，得知要動腦部手術，身邊親友都建議她帶兒子到外縣市大醫院比較保險，但兒子出生、看診都是在若瑟醫院，在信任醫院前提下，加上王端靖醫師詳細的說明溝通，最後決定在若瑟醫院進行手術，歷經6個多小時開刀時間，手術順利完成。

王端靖說，患者當時是腦膜瘤2期，腫瘤生長速度很快，且已壓迫到運動中心，如果傷到運動中心，非常容易有偏癱症狀產生。患者腫瘤有7公分大且生長位置過深，造成顯微手術視野狹小，是台極為困難的手術，為縮短手術時間且考量手術困難性，特別請來亞東醫院神經外科主任蔡翊新共同執刀。

若瑟醫院指出，王端靖醫師是響應政府醫學中心偏鄉支援計畫，由亞東醫院前來若瑟醫院支援，也因此促成此次成功的手術。在政府美意及2家醫院通力合作下，希望能持續嘉惠地方鄉親，提升雲林醫療水平。