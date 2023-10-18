影》德國總理在以色列機場遇飛彈攻擊，緊急撤離至避難所。（FM Images Albania）

德國總理蕭茲當地時間17日晚，在以色列本古里安機場登機前突遇飛彈襲擊，蕭茲緊急撤離至避難所，後在防空警報解除後才得以登機離開。

蕭茲訪問特拉維夫，用行動表示支持以色列，並透過此行試圖改善對迦薩巴勒斯坦平民的人道主義援助。蕭茲也是以巴7日新一輪衝突以來，首位訪問以色列的外國領導人。蕭茲17日計劃從以色列前往埃及，並將在當地時間18日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面。

據美國《POLITICO》援引德國《世界報》副總編輯亞歷山大（Robin Alexander）的話稱，「以色列鐵穹（防空系統）攔截來襲的2枚飛彈，我親眼看到了天空中的爆炸。」

報道稱，火箭彈來襲時，蕭茲的隨行人員等不得不緊急離開飛機，並迅速趴在跑道上尋找掩護，而蕭茲本人隨後也被緊急疏散到附近的一個避難所。在防空警報解除後，蕭茲和隨行人員又經過額外的安全檢查，隨後才得以登機離開。