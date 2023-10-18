小犬颱風夾帶強風侵襲全台，造成彰化縣嚴重農業災損，累計農損達2億元。近日傳出有農民到鄉鎮市公所申報災損卻遭拒，且這次颱風雖無雨卻夾帶強風鹽害，農作物受損慘重，實屬罕見，國民黨籍立委謝衣鳯呼籲農業部，應該重視新型態的農業災害，並開放全品項救助及低利貸款。

日前中颱小犬襲台造成農民損害，彰化傳出有農民至鄉鎮公所申報農業天然災害現金救助卻遭到拒絕，轉而向議員陳情，對此彰化縣政府農業處表示，目前農業部公告有10種作物品項可申請救助，若不在公告內的其他作物，如有因颱風受損，仍可自行拍照，並向土地所在地公所「通報災損」，呼籲鄉鎮市公所應積極受理農民通報。

除此之外，小犬颱風雖無豪大雨，卻因強風帶來「鹽塵害」災情慘重，農政單位對於農損認定出現歧異，立委謝衣鳯認為，因為氣候異常因素，小犬颱風所帶來的鹽塵害，造成農作物嚴重受損，呼籲農業部等單位應重視新型態的農業災害，全面性協助農民配合縣政府與鄉鎮公所進行勘災。

謝衣鳳說，目前第2階段已經開放花椰菜、蘆筍兩個品項列入農損現金救助申請，但仍有許多農民反映其他品項的農作物，易遭受此次小犬颱風侵襲損害，她將持續爭取其餘品項列入現金救助申請，盼農業部能在勘災後，儘速開放全品項農業天然災害現金救助與低利貸款，以利農民盡快復耕，以免後續影響農產品供應不及，供需失衡導致價格波動影響民生。