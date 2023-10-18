立法院排審中央政府總預算案有關財政部及所屬單位歲入預算部分、歲出預算部分暨融資財源調度、海關進口稅則部分稅則修正草案、房屋稅條例，莊翠雲率所屬機關首長列席備詢。

亞太經濟合作會議(APEC)財長會議將於11月中旬在美國舉行，財政部長莊翠雲預估率團與會，而關於台灣、美國雙方就租稅協定進度，莊財長表示，財政部向來積極，而如今美國態度也相當積極，盡快解決雙重課稅問題，美台均在各部會處持續進行技術性溝通，更強調，目前台灣已跟34個國家簽訂租稅協定並且生效。

囤房稅、空屋稅仍為市場話題攻防，以健全房市措施，而財政部去年啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對持有多戶房屋的房東精準查核租賃所得，遏止房東逃漏稅，5戶以上、10戶以下非自住房屋者，應查核案件7603件，截至今年9月底專案已完成近78%，查核5918件中有3053件須補稅，合計金額約新台幣1.37億元，平均每件補稅金額約4.5萬元；10戶以上，查核總件數1700多件中，核定補稅案件共1007件，補徵稅額達9985萬元。

財政部上周公布112年9月全國賦稅收入初步統計，9月實徵淨額3324億元，年減少328億元或9.0%；累計1至9月實徵淨額2兆7905億元，年增加1645億元或6.3%。達成率方面，累計1至9月實徵淨額占累計分配預算數112.3%，占全年預算數90.9%。累積前9月創新高稅目為總稅收、關稅、營所稅、綜所稅、營業稅、特效稅、房屋稅、牌照稅、印花稅。

今年剩下三個月稅收狀況，至於會中亦討論超徵稅收狀況，部長莊翠雲明白表示，10月底就會達到預算數，至少會有千億元，但超徵不會比去年4950億元多，而稅收預算數年年超徵狀況嚴重，不過財長表示，已參考各項編列，113年在制度面會改善，至於超徵千億元預估會用優先減少舉債、增加還債，助於累積財政量能。

莊翠雲也進一步說明，今年預算數編列與實徵數仍有差異，主要是因為今年內需民間消費熱絡，受惠疫後消費及普發6千元，加上綜所稅同樣達標，其受薪資所得上升及利息扣繳額拉抬，這均是好現象。