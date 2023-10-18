CYBERBIZ APP MARKET今(18)日宣布「APP MARKET」正式啟用，CYBERBIZ創辦人兼執行長蘇基明表示，CYBERBIZ有一個使命，就是「讓全球有好產品的人做生意更簡單」，因此CYBERBIZ也自許成為「台灣品牌客戶數位化轉型的軍火商與夥伴」，並且落實執行數據驅動與整合、自動化、生態系、全球化的策略，目前為品牌客戶打造最友善數位化的工具服務平台──「APP MARKET擴充服務市集」，同時也幫APP MARKET的合作夥伴，提供用戶媒合的服務，進一步創造三贏局面，真正成為一個共榮的Martech生態圈。

CYBERBIZ執行助理陳慶蔚強調，過去品牌用戶做數位化轉型，必須要與多家系統商，個別洽談合作方案、付費客製化串接等，所花費的時間、費用不貲，因此CYBERBIZ為了要讓客戶透過單一平台「簡單設定、快速串接」第三方服務，取得應用的工具資源，因而推出APP MARKET，未來品牌用戶只要在後台點選想要的工具服務，就能一鍵立即啟用、下載，在自家EC後台直接操作使用；而且CYBERBIZ APP MARKET還給予8折優惠，並有部分免費工具服務供品牌客戶使用，物超所值。

不僅如此，CYBERBIZ也準備進一步打造全球頂尖智能OMO生態圈，明年將推出OMO零售方案，並結合APP MARKET的超強功能，將用戶帶到國際市場。

另外，CYBERBIZ日前才剛在桃園楊梅啟用4520坪全溫層電商倉儲，是台灣第一家提供品牌官網、電商倉儲、智能POS的一站式服務業者，並且以客戶為導向，提供客戶超乎預期的服務感受。