9國31個軍事單位本週將參與史上首次的歐洲聯盟聯合軍演，以期推升歐盟迅速因應境外危機的能力。（圖／路透社）

9國31個軍事單位的2800名兵力本週將參與史上首次的歐洲聯盟聯合軍演，以期推升歐盟迅速因應境外危機的能力。

歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在西班牙加地斯（Cadiz）卡羅斯一世（Juan Carlos I）兩棲突擊艦上對記者說：「今天，我們在歐盟防務領域創造嶄新的一頁。」

他說，近來在歐盟近鄰發生的事件，包括俄羅斯全面入侵烏克蘭以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）上週對以色列發動致命攻擊，「在在顯示出，作為歐洲人，我們必須加強維安，而防禦是我們維安的一部分」。

奧地利、法國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、馬爾他、葡萄牙、羅馬尼亞和東道主西班牙的31個軍事單位，包括海上、空中、陸地、太空和網路資產，都投入了這場為期一週的軍演。

下一輪的軍演已經在計劃之中，德國預料將主導2024年下半年舉行的第2屆聯合軍演。

波瑞爾說：「身為歐盟，我們必須準備好採取行動，保衛公民並對全球穩定貢獻一己之力。為此，我們需要一起演練，這將有助我們在扛起防禦行動者和全球安全維護者的角色上，做好更妥善的準備。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1121018