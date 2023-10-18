台積電放棄進駐龍潭科學園區3期計畫，屏東縣長周春米今天表示，會努力爭取台積電到屏東。桃園市長張善政回應，大家應盤點可用土地，讓竹科管理局評估。

台積電17日表示，經評估後，不再考慮進駐龍潭科學園區3期計畫，各地紛紛希望台積電進駐。周春米表示，屏東不缺水、不缺電，且日照充足、地大物博，會爭取台積電。

張善政被詢問此問題，他說，大家應盤點可用土地，讓竹科管理局評估。