安捷航空表示，台灣離岸風場目前風睿能源、沃旭能源已經進入商轉階段，2025年前CIP風場也將陸續完工，推動直升機人員運送及緊急救援服務刻不容緩。安捷航空整合歐洲商NHV、海碩能源及台華風訓公司，提供離岸風電直升機人員運輸、緊急救援、人員吊掛訓練及直升機維護保養等一條龍服務，為台灣離岸風電市場打造更完善的服務供應鏈。

風力發電業者積極尋覓合格直升機業者，以確保離岸風場維運作業進行，目前離岸風電在台灣屬新興產業，本土直升機業者缺乏相關作業經驗，引進NHV集團的豐富經驗，可望協助建設台灣離岸風場的維運能量。

安捷航空表示，NHV預計明年第3季引進空巴H145直升機進駐台灣。NHV現為歐洲規模最大的直升機服務商之一，主要專攻傳統及再生能源發展，服務據點遍及歐洲及西非國家，協助比利時、丹麥及象牙海岸等國家投入離岸風電、油田及天然氣開採，提供吊掛及人員運補等服務。此外，該集團也供應一般旅客運輸、醫療後送、物流及直升機維修及訓練服務。

海碩能源指出，國外離岸風電發展，日益仰賴直升機的協助，可大幅節省時間及費用成本之外，也有助於減少碳排放量。此外，台灣冬季海況不佳，船隻出海率極低，直升機不受海象影響，更具效益。最重要的，直升機相對安全，透過吊掛系統可使工作人員精準定點直達風機頂部，降低攀爬數10公尺風機的潛在風險。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷航空經營團隊大多出身直升機業界，不僅承攬重大工程案的經驗豐富，更是目前台灣唯一具備兩次大型跨國合作直升機服務案的團隊，期盼團隊的經驗與實績，能有助於台灣離岸風電後續推展，加速國家能源政策發展。

安捷航空也表示，後續另有兩家國內重量級的後勤維修廠商及海事工程商加入合作，一方面提供頂尖的保養、修理及翻修（MRO）後勤能量，另一方面更可整合海面協同作業的能力，端出全方位滿足離岸風電維運需求的服務資源。安捷與NHV下一步將加速啟動申設直升機業務相關作業流程，預估明年第4季即可完成建置並正式運作。