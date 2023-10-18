網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，先前因挺著8月孕肚爬山、揹嬰滑雪惹出爭議，之後更連環爆出多項黑歷史，昨（17）日她再被網友挖出曾帶孩子參加商業山林活動，過程中獵殺到山羌並取下肝臟品嘗，引發熱議。

一名網友日前在《爆料公社二社》貼出七寶媽過去的貼文，質疑七寶媽夫妻帶著孩子參加商業山林公會活動，過程中隨行導覽人員射殺了一隻山羌，並當場開腸破肚取下其肝臟食用，七寶媽吃完形容口感「好像生魚片」，還想讓一旁的兒子也嘗試。

該名網友指出，七寶媽打著家庭獸醫的名號擔任自然環境大使，平時除參加野生動物協會課程，還會宣導愛護流浪動物、保護野生動物，如今卻與家人生吃山羌肝，讓他認為「這樣的自學品質可謂最糟糕的大自然環境、生命教育」，雖然山羌非保育類動物，但仍受野生法保護，一般人不可隨意獵殺食用，且野生動物多少帶有未知的寄生蟲疾病菌，因此除了大人應該減少食用，更不該輕易讓孩子嘗試。

文章曝光後，引起許多人撻伐；然而，根據《三立新聞網》報導，高雄社會局表示，針對此事已經受理並接受調查，會釐清是否有讓孩子出入對生命身體易發生危險、傷害之環境或目睹血腥畫面，若經調查違反《兒少法》第49條12款或第15款情事，將依兒少法第102條，裁罰4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，則處3千元以上3萬元以下罰鍰。

至於獵殺山羌並且食用的部分，根據《華視》報導，花蓮縣府主管單位針對此事件回應，目前未收到相關打獵申請，花蓮縣府農業處副處長張仁智也提到，只要在山林野外，基本上不能任意有獵捕或獵殺行為，除非原住民族須要做祭儀上的需要，提出申請經過核可。