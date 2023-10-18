政大何姓學生成立把妹教學新創公司引發爭議，政大校方今天表示，學生獎懲委員會調查後，決議給予該生1大過和1小過的處分。

政治大學法律系1名學生在臉書NCCU政大學生交流板公開徵才，聲稱是「提供把妹教學與娛樂服務」新創公司，遭同校學生質疑，服務不是以「課程」為收費單位，而是以「約會對象」作為收費單位，疑似成立賣淫公司，遭政治大學校方提送獎懲委員會審議。

政治大學校方今天透過文字回應，學生獎懲委員會調查該生放於學生交流板的徵才廣告，造成多名學生對其公司營運感到不舒服，決議依學生獎懲辦法記1大過處分；另外，因類屬利用校園網路不當牟利或惡意破壞網路安全與秩序，擾亂校內公共秩序，決議記1小過處分。

政大校方提到，學校是教育單位，將另案討論學生懲罰存記及銷過實施要點，期望在學生銷過後，不在操行成績證明書留有任何紀錄，給予徹底改過自新的機會。（編輯：張雅淨）1121018