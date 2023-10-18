馬桶若沒定期刷洗，久了會卡一層尿垢，變得更難清，一名網友日前在臉書社團尋求好用的馬桶清潔劑，引起許多討論，網友除了推薦一些市售的清潔產品外，最多人建議用「檸檬酸」，檸檬酸加水稀釋後，倒入馬桶靜置半小時，接著輕輕一刷就乾淨溜溜，「長年尿垢也洗得乾淨」。另外不少人提到「漂白水」，內行人則提醒別用漂白水來刷馬桶，「會破壞化糞池好菌，馬桶磁釉也可能會被破壞，得不償失！」

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文尋求好用的馬桶尿垢清潔產品，貼文曝光掀起許多討論，最多人大推天然的「檸檬酸」，直呼便宜又好用，網友紛紛提供使用方法，「檸檬酸倒約量米杯1／2的量，靜置30分鐘後，輕輕刷就完成了」、「睡前用一杯檸檬酸直接灑在馬桶內，隔天輕輕一刷，陳年尿垢清潔溜溜。」

也有不少網友提到漂白水能清得很乾淨，不過內行人提醒別用漂白水刷馬桶，「含漂白成份的雖然不必刷，5分鐘就亮晶晶，但別拿來清洗馬桶，會嚴重破壞化糞池好菌，而且馬桶磁釉也會遭破壞，得不償失！」

另外還有網友建議，平時常清潔馬桶才是最好的方法，「洗澡時用熱水邊沖邊刷，很快就洗掉了」、「每天都洗一次，任何清潔劑都好用。」