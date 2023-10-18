與盟友有熱線？吳釗燮：緊急時有辦法雙向聯繫。（翻攝自立法院直播畫面）

以巴衝突擴大，外界擔心國際間對台海防衛的關注可能受影響，外交部長吳釗燮今天表示，以色列的防衛需求與台灣不盡相同，美方也跟我們保證，提供給台灣的部分不會受到影響。美日韓建立安全熱線，台灣是否也有？他說，台灣有辦法在緊急時與重要盟友雙向聯繫。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會進行業務報告及備質詢，民眾黨立委邱臣遠質疑俄烏戰爭僵持不下，加上以巴衝突持續擴大，是否影響國際社會對於台海防衛的關注？

吳釗燮表示，以巴後續情勢的發展，包括如果事態擴大，台灣會受到何種影響？如何因應？外交部正密切關注中。

邱臣遠追問，之前俄烏戰爭讓美國預計交付給台灣的國防武器延遲交貨，以巴衝突是否也可能影響美方對台軍售的交貨進度，使台灣國防安全保護力道減弱？

吳釗燮回應，政府有在跟美方討論，但以色列的防衛需求與台灣防衛需求不太一樣，美方也已跟我們保證說，提供給台灣的部分不會受到影響。

對於《路透》報導，美國總統拜登正考慮追加支出，來提供以色列、烏克蘭及台灣的防衛援助。吳釗燮重申，將持續與理念相近盟友溝通合作，美國協助台灣的部分不會因為以色列和烏克蘭而減少。

此外，《透社》也報導，日韓美三國已經建立安全熱線，民進黨立委王定宇詢問，印太區域首要的安全議題就是台海，台灣是當事人，是否與這些民主盟友也具備熱線？吳釗燮表示，他不適合直接回應，但「如果需要緊急聯繫時，我們有辦法」，王定宇追問「是雙向還單向？」吳釗燮說「雙向」。

由於以巴情勢緊張，國民黨立委李貴敏指責吳釗燮，美國17日已有1千名的公民離開以色列，但吳卻認為沒有撤僑必要？話未問完，吳釗燮隨即打斷，並反嗆「妳講這個不確實」「我有回答的權利！」

李貴敏不滿吳釗燮的態度，指吳「囂張成這樣子，哪有苦民所苦！」她說，僑民在以色列認為有撤僑必要，為何由外交部決定？吳釗燮表示，外交部有一個個詢問僑民，剩下的146個人覺得不需要撤僑。

李貴敏追問，對於以巴情勢，台灣是否有因應措施？吳釗燮表示，目前以巴戰爭對台灣沒有影響，外交部會持續關注，也會有因應措施。李炮轟「你又來了，別人講話你不聽，這沒辦法掩飾你的無為啦！」

吳釗燮此時突然拍桌怒吼「你這個是人身攻擊，我反對」要求主席處理，讓李貴敏道歉，李則說這是可受公評之事，她不道歉。「我的評論是你無能、無為、無知、無感！」召委廖婉汝最後緩頰表示，外交部有掌握146位僑民，但不管如何，因應措施都要隨時準備好。