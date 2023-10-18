美股17日漲跌互見，台股今天開低走低，尾盤跌幅擴大，終場下挫201.64點，以16440.91點作收，跌幅1.21%，成交值新台幣3484.23億元；AI（人工智慧）指標股表現不振，台積電終場下挫11元。

半導體類股今天賣壓湧現，台積電終場收在540元，下跌11元，跌幅2%。AI指標股皆墨，緯創下跌3.91%、廣達下跌5.42%、技嘉下挫5.93%。

盤面上表現較有支撐的分別為紡織、電機機械等族群，類股收盤分別上漲0.28%及0.48%。