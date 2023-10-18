台積電公司昨（17日）正式聲明，經評估現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區3期，雲林縣長張麗善18日受訪表示，雲林一直在努力備位中，本縣不僅不缺電、不缺水，且各方面配備都準備好了。

張麗善指出， 台積電宣布退出龍科3期，各縣市爭相表態積極爭取，雲林一直在鴨子划水在做各項準備，包括辦理用地取得等各方面工作。

她強調，雲林不缺水、不缺電，包括擬爭取的工業區周遭從0到100歲的福利照顧都很完備，包括長照、教育及醫療設備等都一應俱全，應該是最好的工業用地。