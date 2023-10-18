Yeji身穿秋冬系列鈕釦針織衫搭配高筒香蕉靴2萬2900元、淺花岩色Robinson漆皮兩用肩背包1萬7900元，現身機場。（TORY BURCH提供／林欣儀台北傳真）

韓人氣女團ITZY隊長Yeji（黃禮志）稍早現身韓國仁川機場，她以全黑勁裝現身展現窈窕的身材，此次她是為今晚於台北舉辦的T Monogram Black After Dark黑夜快閃活動現身台灣，本身自帶的人氣，加上這是她首度以個人身份出席海外活動，故引起許多粉絲關注。

被網友親切稱為「小狐狸」的Yeji，近期換上紅髮後更多了點俏皮的感覺，同時也將原就白皙的膚色襯托得更加突出，於出發照中她以TORY BURCH秋冬系列黑色鈕釦針織衫搭配高筒香蕉靴，一身黑以淺花岩色Robinson漆皮兩用肩背包打造視覺亮點，酷帥中亦富有女性氣息，親切的她面對在機場外守候的大批媒體、粉絲，他也不忘對鏡頭比出近期最流行的「貓耳愛心」才轉身進機場。

此次派對上除Yeji之外，同場還有還有香港「賭王千金」何超蓮，台灣女星林映唯、謝欣穎、溫貞菱、楊祐寧老婆Melinda、蒲禾菲、男星宋柏瑋、張軒睿、章廣辰等人，而Yeji則是今晚的壓軸嘉賓，預計在台停留1晚，明搭機返韓。