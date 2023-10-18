64歲「乃哥」徐乃麟日前家有喜事，替長子徐新洋和俄籍女友宋蕊安（Soa）在美福飯店舉行百萬婚宴，席開35桌，賓客星光熠熠，連台中市長盧秀燕也受邀，讓徐乃麟臉上藏不了開心微笑。今(18日)稍早，他在臉書分享喜事辦完後要帶老婆去旅行，可見他和空姐太太汪家璉結婚34年依舊恩愛，汪家璉的近照也曝光，留著一頭黑色氣質長髮和有一雙電眼的她，與玉女掌門人周慧敏頗為神似。

徐乃麟和汪家璉1989年結婚，婚後陸續生下兩子一女，據知徐乃麟過去出道時以帥氣的外表走紅，被封為瓊瑤御用小生，因太太在意他拍吻戲，身為寵妻魔人的他也索性轉換跑道當主持人，從演員變成綜藝咖他不以為苦，後來孩子到加拿大念書，汪家璉留在當地照顧小孩，和徐乃麟上演「遠距離婚姻」，他被迫兩地往返不以為苦，反而表示是「最幸福的時光」。

徐乃麟辦完喜事要帶老婆去度假。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

周慧敏是玉女掌門人。（圖／中時資料照片）

徐乃麟身家驚人，但私下很節儉，曾被發現默默背了一個30年如一的名牌包，後來他坦言是太太過去交往時送他的禮物，他才捨不得買新的。苦過的乃哥過去更曾在《醫師好辣》自曝太太當年懷上第四胎，但因為經濟條件，考量目前三個小孩已經沒有足夠的生活品質和空間，最終不得不忍痛放棄不生，全心照顧三個小孩。

2012年徐乃麟曾帶老婆（左）、媽媽（中）去投票。（圖／中時資料照片）

談到經營婚姻之道，徐乃麟總是妙語如珠，先前他在兒子婚禮上表示：「錢交給老婆準沒錯。」也曾指出：「男人就卑微一點吧！別總是扮演強者角色，我覺得基本上來講，男人多聽女人的話不會錯。」去年底他曬出和太太30年前的合照，言語中都是驕傲之情，表示：「那時我們相互許諾，牽手相伴，一晃眼2人變成5口之家，我們也從夫妻變成爸媽再成為外公外婆，儘管人事物不斷推移，但都成為我們共同美好的回憶，10年、20年、30年、40年，直到年年」，羨煞許多網友。

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