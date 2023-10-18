艾司摩爾第三季淨銷售為66.7億歐元；新的微影機系統銷售105台；二手微影機銷售7台；淨訂單為26.0億歐元；毛利達到34.6億歐元；毛利率51.9%；淨利來到18.9億歐元；EPS為4.81歐元。

執行長Peter Wennink說，第三季淨銷售來到67億歐元，接近財測區間的中間附近，毛利率為51.9%，高於預期，主要是受到DUV產品和部分一次性的成本影響。

Wennink說，半導體產業正處於景氣週期的底部，公司的客戶預計，轉折點將在今年底顯現。由於客戶仍不確定產業內需求復甦的情形，因此艾司摩爾預計2024年仍將是一個「過渡年」(transition year)，基於當前的觀點，公司採取了更為保守的看法，預計明年營收將接近於2023年。但公司也將2024年視為重要的一年，以準備在2025年做出顯著的成長。

對於今年第四季，艾司摩爾預計淨銷售在67億至71億歐元之間，毛利率將在50%至51%之間。

艾司摩爾也確認了對今年銷售強勁成長的預期，為接近30%，毛利率也將輕微地改善。