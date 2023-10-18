桃園市楊梅區54歲洪姓男子與42歲黃姓女子17日傍晚遭友人48歲鄭姓男子持刀砍傷身亡，夫妻倆陳屍家中，鄭男疑「情財糾葛」行凶後輕生墜樓，警方已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，釐清案情與3人關係。檢、警今天相驗，洪男身上28處刀傷、黃女26處，詳細死因還需解剖釐清。

楊梅命案3名死者今日上午由檢察官率同法醫進行相驗，洪男身上28處刀傷、黃女26處，其中黃女脖子上也有刀傷。鄭男則因強烈撞擊，臟器破裂，身上多處骨折。不過詳細死因，還需解剖才能釐清。

楊梅警方指出，17日下午獲報在楊梅區三民路一棟社區大樓後方有人墜樓，到場發現為鄭男疑似由頂樓墜樓，上樓查找時發現該大樓有一住家門口血跡延伸至頂樓，進入該戶查看，另發現洪男及黃女倒臥血泊中，均已明顯死亡。

據悉，洪男與越南籍的黃女結婚逾10年，期間曾離婚，黃女於離異期間曾和鄭男交往，後來洪男與黃女復婚，2人育有1名7歲兒子。目前初步研判疑是預謀埋伏犯案，除了情分糾葛外，3人間疑似還有金錢借貸關係，鄭男疑在外欠債，要求黃女幫忙還錢，詳細案情仍待進一步調查釐清。

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