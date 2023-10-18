看好萌寵經濟正夯，7-11「OPEN!PETS寵物生活專區」突破2千店並持續推優惠與新品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商服務日新月異，為了做出市場差異性，業者紛紛力拚獨家服務。全家看好網購商機，26日起再獨家攜手PChome旗下日本跨境電商「Bibian比比昂」推出取貨服務；7-11則瞄準全球寵物市場持續成長，近年加速擴展「OPEN!PETS寵物生活專區」，提供飼主們24小時就近便利購買需求，並推指定品項折扣以及獨家商品等。

不少消費者喜愛買日本商品，舉凡玩具公仔、保養藥妝、零食伴手禮等，瞄準日益興盛的跨境網購商機，全家創業界之先，攜手PChome旗下日本跨境電商Bibian比比昂，26日起於mercari代購推出便利商店取貨服務，包含玩具公仔模型、動漫偶像周邊、遊戲小卡等超過億件商品，皆可選擇全家取貨。為歡慶新服務上線，26日至31日加碼免運活動；此外，「全家Fun心取」亦有網購取件活動，18日至22日至全家取貨，即贈9元小熱拿優惠券。

7-11掌握「萌寵擬人化商機」，近年積極整合線上線上，除了近6800家門市預購平台可提供線上下單線下取貨外，門市「OPEN!PETS寵物生活專區」也正式突破2千店。門市祭出寵物指定品項任選2件79折、4件75折，並深耕OP點數生態圈OPEN POINT會員享滿200元再加送OPEN POINT點10點。

7-11表示，目前寵物生活專區聚焦零食、罐頭、乾糧、用品4大結構開發超過20大品牌、共計60到300款寵物商品，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，進一步發現本土市場寵物周邊商品買賣成長速度驚人，即日起針對居家用品類推出「潔潤擦澡濕巾-小型犬」、「天然消臭噴霧(貓用)」、「寵物眼周清潔濕指套 」以及「寵物耳朵清潔濕指套」，讓飼主24小時就近購買萌寵好幫手，預計帶動相關類別業績成長2成。

另外，統一企業18日起於7-11推出年度獨家新品「Petlife雙饗鮮糧餐」，主打低敏優穀乾糧＋人食等級鮮食佐餐包，將乾溼混和的主流吃法商品化，讓飼主在餵食寵物時更便利。看準眾多「鏟屎官」日常與臨時性購買需求，7-11在7月於千塘門市首次於門市實體陳列貓跳台，即日起更推出多款新品豐富消費者購買選擇性，首推「呼嚕化毛潔牙餡餅」，嗜口性高幫助貓咪維持口氣清新、幫助咀嚼時可清除表面牙垢；「愛喜雅系列-妙喵肉泥、樂妙喵罐頭」，肉泥以美味鮪魚為基底，添加a-i胜肽幫助降低壓力指數。