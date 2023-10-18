新北市市立聯合醫院、亞東紀念醫院及汐止國泰綜合醫院，獲全球無菸健康照護服務網絡（簡稱GNTH）的「2023無菸醫院國際金獎」，今年全球有13家醫院獲獎，其中台灣有8家醫院，代理市長劉和然今在市政會議上感謝醫院的努力，讓國際看見新北菸害防制推動的成果。

衛生局指出，GNTH成立於西元1999年，迄今共有14個國家，超過1400個醫療機構參與。國內已有217家醫院成為會員，已有40家醫院曾獲金獎。新北市十年來共有9家醫院獲獎，其中市立聯合醫院及亞東醫院，皆為第2次獲獎。

今（18日）分別由新北聯醫院長項正川、亞東醫院醫師吳張瑀醫師及汐止國泰醫院副主任李政賢，代表獻獎。前往奧地利維也納領獎的項正川表示，今年獎座獨具防菸重獲新生的意涵，是GNTH理事長診治之肺癌病人戒菸成功，該患者親手為此雕刻製作而成的獎座，藉以表達對菸害防制與防菸的支持與肯定，期望使更多人能儘早戒除菸癮遠離菸害。

衛生局長陳潤秋表示，戒菸產生的戒斷症狀、心理成癮都會讓人難以堅持，新北市有多處醫療院所提供優良戒菸服務，衛生局建議可透過專業人員協助戒菸，成功機率就能大幅提高，也鼓勵有戒菸相關問題的民眾，可主動向戒菸醫療機構諮詢，新北市合約醫療院所及藥局可上衛生福利部國民健康署委託戒菸治療與管理網站：https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx 查詢。

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