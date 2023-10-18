車位總難尋。高雄市一名駕駛日前將行車記錄器影片發佈於「爆料公社」，畫面顯示當時駕駛正開車穿梭於小巷只為尋求停車位置，好不容易發現一處可停靠的位置，卻看一名黑衣婦女「肉身佔位」，面對駕駛時還顯得理直氣壯，絲毫不感害臊，令駕駛氣憤直呼：「沒想到這個年代高雄市區還有人在用人肉佔車位，也太不要臉。」

該段行車記錄器影片流出後，眾多網友也紛紛現身留言：「有行車記錄器，直接報警，請警察過來出來順便開單」、「不意外啊 滿多這樣的人」、「民智未開達87%」、「我也碰過這種事，當下也是很氣，怎麼會有人這麼沒水準。下次應該在車上準備摺疊椅跟遮陽傘，碰到這種事就拿出來擋在車位上，看誰熬的過誰」。

事實上，警方曾明確指出，依據《道路交通管理處罰條例》第78條規定，行人如於交通頻繁之道路坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣300元之罰鍰；若於道路上堆置物品妨礙交通，依照第82條規定，亦可處1200至2400元的罰鍰。因此，無論是以身或物佔用車格，相關單位均可依法開罰。