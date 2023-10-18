舊稱推特（Twitter）的社群媒體X平台今天宣布，已開始向紐西蘭和菲律賓的新用戶收取近1美元的年費，以供使用發文等基本功能。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）去年收購推特，並將這個社群平台改名為X。法新社報導，X在聲明中說，新的訂閱方法應再「加強」現有的行動，努力減少垃圾郵件、「機器人活動和平台被操縱情況」 。

根據這項試行的新制，菲律賓和紐西蘭的新用戶每年必須分別支付給X平台約0.75美元、0.85美元（約新台幣24元、28元），才能使用發文等基本功能。

X表示，拒絕支付這筆象徵性費用的人，將只能進入平台的「唯讀」版本，僅能瀏覽貼文、看影片和追蹤帳號。

在這些國家的現有用戶則不受影響。

馬斯克自去年以440億美元收購推特以來，對公司的管理和產品做出一系列爭議性的改變。

他最近提出向所有用戶收取象徵性費用以打擊假帳號的想法，招致世界各地用戶強烈批評。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121018