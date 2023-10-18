立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部審議「最低工資法」。（林良齊攝）

蔡英文總統2016年勞工政見之一的「最低工資法」，盼把現行的基本工資審議辦法法制化，今天闖關委員會審查，但關鍵條文包括參採指標、委員組成、公布程序及罰責等都被保留，僅有8條不用再協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部審議「最低工資法」。針對第一條的立法宗旨，立委蘇巧慧指出，行政院版本提及為促進勞資和諧等，才要制訂最低工資法，但最低工資法應要確保的是生存權、工作權及家庭合宜水準，與勞資和諧沒有太大關係，建議刪除；立委賴香伶也認為，應與憲法工作權及生存權掛勾，且與勞資和諧沒有太大關係，應予修正；勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，最低工資來自勞基法，勞基法用意包括促進社會發展等用意在，延續其精神盼合理的最低工資訂出來更合諧的發展基本工資，才會寫名勞資和諧。最後該條予以保留。

立委范雲提及，盼時薪及月薪調幅應相當為原則入法或至少進入立法說明，以避免道德風險；但黃維琛說，近幾年調整後都是先決定月薪後，再依調幅決定時薪，建議毋需明定處理，讓審議會面對每一年經濟狀況有彈性；勞動部長許銘春說，相信未來的最低工資有研究小組盼專家學者提供相關依據，若以調幅相當為原則、僅有例外可以不同，希望給未來的審議委員有比較多的思考面，如果有特別事件希望多一點彈性。最後該條予以保留。

針對最低工資審議會、研究小組委員組成，有立委建議應提高專家學者人數、勞動部代表等，立委吳玉琴說，除了平衡勞資雙方外，勞動部仍要有審議會委員代表，以表達勞動部的立場；而參採指標則有立委提出公式、最低門檻等，也有立委提出審議時應直播等，黃維琛說，公式難有彈性，且難反應近期狀況，而直播則恐怕會有人打電話影響委員審議。該法條皆保留。

依行政院版規劃的最低工資法，審議會決定後仍要報行政院公告實施，但行政院仍有否決權，有立委憂心架空審議會，林為洲說，讓行政院有最後決定權利，沒有達到法制化的目的，最後仍是政治決定，一旦行政院擱置後再審議、擱置後再審議無異鬼打牆。黃維琛說，擔心如果有特殊狀況無法核定的時候，退回來後會檢具相關理由，如果討論也是有所本，行政院也是會尊重的。