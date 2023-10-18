蔡英文總統18日上午接見「比利時聯邦眾議員訪問團」(總統府提供)

蔡英文總統今天接見比利時國會訪團，期盼未來臺灣和比利時政府能在網路安全等互補優勢的領域，建立制度化合作。訪團代表范荷芙則表示，目前歐盟針對中國採取「去風險化」的新策略，要確保關鍵供應鏈安全，臺灣在此一策略可以扮演非常重要的角色，也希望雙方可以專注於更多未來合作的機會。

「比利時聯邦眾議員訪問團」今天外交委員會主席范荷芙率領，赴總統府拜會蔡英文，訪團成員包括外交委員會及國防委員會議員德福臨、憲法暨制度革新委員會主席歐思玲、國防委員會副主席畢傑豪等人。

蔡英文表示，近年來，臺灣和比利時在離岸風電建設及半導體產業，都有豐碩的合作成果。臺比雙邊也持續加深夥伴關係，像是臺灣和比利時佛拉蒙區政府，除了在去年簽署合作備忘錄，今年4月也舉行合作諮商會議，讓雙邊的交流持續邁向制度化合作。

她期盼，未來，臺灣和比利時聯邦政府也能在網路安全等互補優勢的領域，建立制度化合作，共創雙贏發展。

范荷芙指出，臺比兩國去年超過30億美元的商務交流，以及約 100 個學術機構間的合作，正是雙方友誼的體現。蔡總統也提到，在離岸風電領域，雙方有許多合作成果，像是臺灣首艘本土承造的大型浮吊船及臺比雙方持續進行許多重要的離岸風場建設計畫，「相信未來雙方的貿易會變得越來越重要」。

她表示，此次議會組團來訪相當重要。他們相當關切中國軍機越來越常進入臺灣防空識別區及中國軍艦和軍機跨越臺海中線，他們此行的理由，就是要表明臺灣並非獨自面對這些威脅。

范荷芙引用英國著名小說家珍·奧斯丁所言，「我身上有一種固執，永遠不會被別人的意圖嚇倒。每次有人試圖恐嚇我，我就會更加勇敢」，她認為這句話非常適合形容臺灣。

她強調，比利時國會的外交委員會非常重視臺灣議題。今日訪團來自6個黨派，包含在野黨與多數黨成員。在多場辯論中，幾乎所有黨派的國會議員都站出來，譴責中國單方面的侵擾行為。

她認為這是團結的象徵。比利時政府也多次呼籲應該緩解緊張局勢，並避免任何可能危害現狀的挑釁行為。

范荷芙提到，目前歐盟針對中國採取「去風險化」的新策略，以維護戰略自主並確保關鍵供應鏈安全。臺灣是國際半導體產業龍頭，在此一策略可以扮演非常重要的角色，特別在最近通過的《晶片法案》方面。

她相信，臺灣與比利時未來將持續深化雙方友誼，並共同致力臺海的和平與穩定，也希望雙方可以專注於更多未來合作的機會。「真正的友誼，比任何試圖掩蓋他的陰影都還要明亮」。