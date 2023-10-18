Canalys資料指出，第三季全球智慧手機市場僅下跌1%，顯示下滑趨勢有所減緩。就第三季前五大品牌來說，三星、蘋果、OPPO均相較去年同期出現不同程度的下滑，小米、傳音則已經出現正成長，可以說是率先受益於此波全球市場復甦，其中，小米市占率更達14%，為2021第三季以來的新高。
數據指出，小米在全球的智慧型手機市占率今年起季度表現均穩定成長，第一季市占率11.3%、第二季則成長到12.9%，在全球前五大手機廠商中，小米已連續十三個季度穩居全球前三。
調研機構Canalys釋出第三季全球智慧手機市場報告，第三季全球智慧型手機下滑趨勢減緩。前五大品牌中，相較去年同期正常長的有小米、傳音，其中，小米市占率更達14%，為2021第三季以來的新高。
Canalys資料指出，第三季全球智慧手機市場僅下跌1%，顯示下滑趨勢有所減緩。就第三季前五大品牌來說，三星、蘋果、OPPO均相較去年同期出現不同程度的下滑，小米、傳音則已經出現正成長，可以說是率先受益於此波全球市場復甦，其中，小米市占率更達14%，為2021第三季以來的新高。
數據指出，小米在全球的智慧型手機市占率今年起季度表現均穩定成長，第一季市占率11.3%、第二季則成長到12.9%，在全球前五大手機廠商中，小米已連續十三個季度穩居全球前三。
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