彭博社編撰的房地產開發商股價，18日盤中一度下跌1.2%，收盤時預估將創2009年以來最低。其中，時代中國（Times China Holdings）以及恆大集團（China Evergrande Group）是主要領跌的兩檔個股。

另一方面，中國大陸大型開發商之一的碧桂園，目前正在想方設法籌到足夠的錢，希望能在最後期限內償還所積欠的利息。同時，也不讓美元計價的公司債會出現首次違約情況。

彭博社指出，碧桂園必須在10月17日至18日的30天寬限期結束前，付完1,540萬美元的美元公債利息，不然可能就會違約。因為9月17日是周日，礙於日期計算方式，碧桂園未明確告知外界寬容期正式結束的時間點。

有兩位持有碧桂園2025年到期的美元票據投資人，告訴彭博社，截至17日中午12點左右，尚未收到碧桂園匯進來的利息。另外，恆大在10月30日進行法院聽審時，搞不好會被清算資產，被迫關門大吉。

根據最新統計，中國大陸前三季房屋銷售量年減3.2%，房地產投資也大減9.1%，並超乎預期。這個世界第二大經濟體，在7至9月的第三季期間，GDP年增4.9%，超過外界普遍預估的4.5%。