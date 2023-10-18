北屯「市31」現況空照圖 圖/台中市政府提供

台中市長盧秀燕積極推動各項經濟發展政策，全力拚經濟，隨著市政建設逐步完善，磁吸民間投資，市府經發局近年來積極招商引資，並進行市場用地投資案，成功引進統一集團投資北屯「市31」、大里「市7併廣2」，未來將把兩處傳統鐵皮市場基地轉型為複合式生活商場，不僅活絡地方發展，還可提供更多就業機會。

以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌，另配合「台中美樂地計畫」設置無障礙樂齡共融遊戲場。 圖/台中市政府提供

大里「市7併廣2」模擬圖 圖/台中市政府提供

經發局表示，首發北屯區「市31」BOT案，昔日錦村市場(崇德玉市)隨傳統市場及玉市買賣日漸式微，鋼構臨時使用建築屆期，市場無法再轉型求變，鑑於市31基地位處台中市11期鄰近14期，坐落崇德路三段及崇德十八路交叉口，距離74號快速道路僅3分鐘，南來北往便捷，該區更鄰近台中洲際棒球場、台中巨蛋預定地及未來將開幕的漢神洲際購物中心等多項公共建設開發案，坐擁各項投資效益，因此經發局積極招商引資。

經發局指出，統一集團著眼北屯區人口數多達30萬人，為台中市第一大行政區，區域發展可期，各項建設如火如荼進行，新興家庭移入，人均消費攀升，規劃投資「太子置地廣場」，以「社區生活好鄰居」為營運理念，成功轉型傳統市場營運窠臼，採小而美、新零售差異化策略，並規劃地下停車場因應人口密集所需停車格位，目標客群配合仁美與崇德生活圈區域發展，鎖定年輕、青壯年及新家庭，預計投資金額約9.2億元，除市府可收取開發權利金5,000萬元及每年營運權利金300萬元以上挹注市庫收入，還可提供200個以上就業機會。

經發局表示，視角接著移至大里區，大里區人口持續成長突破20萬人，已躍升為台中市人口第三大行政區，經發局招商規劃精益求精，為充實大里區零售購物、停車服務及公園休憩機能，辦理大里區「市七及廣二用地」合併開發BOT案，現況為德芳興市場及停車場，希望突破既有地上一層鋼構式傳統市場經營樣態，考量基地位處德芳路二段與永隆路交叉口，且大里環保公園西側為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟，市府配合「台中美樂地計畫」打造樂齡共融遊戲場、規劃地下停車場解決鄰近停車需求，經發局更首創市場用地結合廣場用地的複合型招商模式。

經發局表示，該案再度由統一集團獲選為最優申請人，規劃興建「太子置地廣場－大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，利用開放性綠化空間，串聯鄰地的大里環保公園，打造一座與社區共融、綠意盎然複合式生活商場，預計投資金額約5.6億元，特許年期內市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2,000萬元及變動權利金約3.1億元，同時提供100個以上就業機會。歡迎更多企業投資台中，共創公私協力新典範，活絡地方發展，為台中經濟發展再創佳績。