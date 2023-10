由國民姊夫AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」繼7月在「超犀利趴12」的精彩演出讓粉絲意猶未盡,這次要繼續與EXILE主唱TAKAHIRO再度聯手,確定要在12月9日於台北流行音樂中心舉辦演唱會,成為在該場地開唱的第一組日本藝人,AKIRA表示:「感到非常榮幸,會讓台灣歌迷見識到放浪一族火力全開的舞台魅力!」

日本最強娛樂集團「EXILE TRIBE 放浪一族」以EXILE放浪兄弟為核心,才剛慶祝出道23周年,終於要往下一個目標邁進,身為團長的AKIRA不斷努力要把只有放浪一族才能呈現的舞台推廣到日本以外的地方,他也因為身份的轉變進而在台灣挑戰各式各樣的「演出」,除了與MOMOTV合作前所未有的演唱會節目,去年底先是帶著「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」驚喜現身五月天演唱會,之後再與SHOKICHI挑戰趕場桃園與台南跨年晚會,今年7月則是率領「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」和EXILE主唱TAKAHIRO以特別型態在「超犀利趴12」演出,表現出放浪兄弟特有的舞台魅力。

而EXILE、EXILE TRIBE的核心成員AKIRA、TAKAHIRO、SHOKICHI、NESMITH、KENCHI、TETSUYA等6人也正式進軍亞洲,除了在日本國內獲得了各種獎項和紀錄,並在多個領域取得傑出的成就,6位成員以「LOVE . DREAM . HAPPINESS」為主題帶給大家的極致娛樂表演,持續受到從8到80歲等各個年齡層的支持。

AKIRA一直想要把更全方位且完整的放浪兄弟舞台帶來台灣,這回終於要以「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」加上EXILE主唱TAKAHIRO,這個連日本都看不到的限定組合,空降台北流行音樂中心舉辦EXILE放浪兄弟的首場單獨演唱會,AKIRA對於能夠第一組登上該場地感到興奮,更喊話「請大家期待,真正的放浪兄弟要來了!」

預告除了將獻唱EXILE的經典名曲,包括〈Choo Choo TRAIN〉、〈Lovers again〉、〈Ti amo〉等百萬金曲,還有AKIRA在台灣參與的實境節目主題曲,用全中文演唱的 〈NEVER SAY GOODBYE〉,都將以獨特的台灣演出呈現給大家,絕對不容錯過這次專為台灣演出而編排的特別演唱此外也透露或許有機會帶著其他同公司團體「一起同樂」,而其他成員則是期待能在台北吃到更多不同美食,但最重要的還是要呈現最完美的演出給等待許久的台灣歌迷。

「放浪兄弟2023台北演唱會」將於12月9日(六)晚間6點在台北流行音樂中心舉行,門票11月5日(日)中午12點開賣,購票請洽KKTIX,演出相關資訊請洽寬魚國際官方臉書、IG。