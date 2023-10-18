國民黨彰化縣議員洪本成曾因貪汙罪獲判免刑，去年參選議員時遭中央選舉委員會認定無資格，但他聲請假處分並連任成功後，被提告當選無效定讞。洪將被解職，缺額不遞補。該選區落選頭民進黨的歐陽蓁珠與該黨縣黨部前主委邱建富今天炮轟中選會、彰化縣選舉委員會對洪案把關不力，連續瀆職。彰化縣選委會回應，本案中央及地方選務機關均依法辦理選務。

洪本成擔任溪湖鎮代表會副主席時，涉貪汙獲判免刑，2022年尋求縣議員連任時，雖因該貪汙案被中選會認定資格不符，但他聲請假處分，並連任成功，落選頭民進黨參選人歐陽蓁珠提出當選無效之訴。

該起當選無效之訴法院一審認定洪本成涉貪雖獲免刑，但仍屬有罪，判決當選無效；洪再上訴，台中高分院認為刑事免刑仍屬有罪，判決當選無效定讞。因洪本成是被認定候選人資格不符，因此遭判決當選無效解職後，其選區將由目前的5席減為4席，縣議會不用辦理遞補。

歐陽蓁珠說，洪本成涉貪的判決上網就查得到，彰化縣選委會把關不力，還讓洪登記、參選、抽籤及當選，一連串的失職，始作蛹者就是彰化縣選委會。彰化縣第5選區本來就是要有5席議員，彰化縣選委會讓有問題的人參選，現在又說沒有遞補一事，這不是遞補的問題，「應該公告我當選」。

民進黨彰化縣黨部前主委、行政院顧問邱建富說，洪本成被判決當選無效後，不是遞補的問題，應該直接公告落選頭歐陽蓁珠當選。本案應要追溯到源頭，洪本成既然是資格不符，就沒有參選資格，就沒有所謂當選的問題，彰化第5選區（溪湖區）應選出5席議員，仍需維持5席的議員席次。

民進黨縣議員莊陞漢表示，中選會應去反省整個制度上的設計，既然要保障參選資格，那在保障之後，若是有資格問題的人當選了，其當選資格應該也暫緩公告；此外，後續因為資格不符被判當選無效時，是不是應該保障一下當時所有民意的基礎，也就是維持選區的原有席次。

彰化縣選委會副總幹事邱錦模指出，當初資格審查時，即發現洪本成涉貪雖免刑仍屬有罪，因此判定資格不符，但洪本成提起假處分，法院也判定洪可以繼續參選，之後縣選委會與中選會都對洪提起當選無效之訴，法院並已判決洪當選無效定讞。

至於遞補的問題，邱錦模指出，事涉《地方制度法》及《選舉罷免法》，此兩法案的主管機關為內政部，將轉陳法律主管機關內政部研參。